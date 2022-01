Rowling? Jaka Rowling? Harry Potter i autorka non grata

Huczne obchody 20. rocznicy premiery filmu „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” były okazją do wspomnień i wzruszeń. Zabrakło tej, od której wszystko się zaczęło – J.K. Rowling. Zapomnieli o autorce?

Dwie dekady po tym, jak otwarto je po raz pierwszy, drzwi do filmowej Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie znowu stanęły otworem, by przyjąć swoich najznamienitszych uczniów, szacownych nauczycieli, a nawet kilkoro czarnych charakterów. „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” do kin trafił w listopadzie 2001 r. Dwie dekady później jego gwiazdy: Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Grint, czyli odpowiednio Harry, Hermiona i Ron, ponownie otrzymali zaproszenia do Hogwartu – tym razem nie po to, by kręcić kolejny film fabularny, ale by powspominać, a przede wszystkim spotkać dawno niewidzianych przyjaciół.