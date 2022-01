Kariera Moliera

To będzie we Francji rok Moliera. 15 stycznia mija 400 lat od jego urodzin, a twórca „Chorego z urojenia”, „Szkoły żon” czy „Mizantropa” nadal jest najpopularniejszym i najczęściej wystawianym francuskim autorem.

Emmanuel Macron 30 listopada prowadził uroczystość przeniesienia trumny Josephine Baker do Panteonu. Tancerka, piosenkarka i ikona Les Années folles stała się tym samym pierwszą czarnoskórą kobietą uhonorowaną w ten sposób. Był to wyraźny sygnał obecnego prezydenta skierowany do Érica Zemmoura, kontrkandydata w wyborach prezydenckich, których pierwsza tura odbędzie się 10 kwietnia, ponieważ Baker reprezentuje to, co Zemmour odrzuca – feminizm, otwartość, wielokulturowość, biseksualizm.