Kenneth Branagh, autor „Belfastu”: Ciemność domaga się jasności

Dla Irlandczyków, tak samo jak i dla Polaków, idea wierności miejscu urodzenia stanowi rdzeń kulturowego DNA – mówi reżyser Kenneth Branagh, autor dramatu rodzinnego „Belfast”, nominowanego w siedmiu kategoriach do Oscara.

„Belfast” to film autobiograficzny, ale też uniwersalny, to opowieść o losie wielu irlandzkich rodzin.

JANUSZ WRÓBLEWSKI: – Czarno-biały, kameralny film o wojnie religijnej w Irlandii Północnej i dzieciństwie spędzonym w protestanckiej rodzinie robotniczej, która decyduje się wyjechać z kraju, święci triumfy na całym świecie, to pana dziwi?

KENNETH BRANAGH: – To mój najbardziej osobisty projekt. Nie dawał mi spokoju przez 50 lat – odkąd w wieku dziewięciu lat razem z rodzicami uciekłem z Belfastu. Akty przemocy wywołane podziałem wyspy na katolickie i irlandzkie Południe oraz protestancką i brytyjską Północ trwały tam jeszcze przez trzy dekady, aż do zawarcia porozumienia wielkopiątkowego w 1998 r.