Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Wokalistka (?) Maja Hyży po raz pierwszy opowiedziała o sądowej batalii z mężem. O co walczy i dlaczego. Następnie poinformowała, jak musiała zarabiać po rozstaniu z mężem, by w finale dodać, że mogła być wielką gwiazdą, gdyby nie mąż. Jak widać, to on ciągle pisze jej największe przeboje.

• Marta Żmuda-Trzebiatowska zagra obok Grzegorza Małeckiego w nowej komedii Andrzeja Saramonowicza pt. „Bejbis”. Lubię komedie Andrzeja. Zanim się człowiek roześmieje, już koniec.

• Przemek Kossakowski, lepiej znany jako były mąż Martyny Wojciechowskiej, napisał autobiografię.