Ta wojna jest w pierwszym rzędzie starciem konserwatywnej tyranii z liberalną demokracją.

W czwartym dniu wojny zobaczyłam takie zdjęcie: grupa z transparentem SAVE UKRAINE NOW stoi przed kolebką ruchu LGBTQ – legendarnym barem Stonewall w Nowym Jorku, nad wejściem do lokalu zatknięte tęczowe flagi, na szybie przyklejona kartka w kolorach nieba i zboża. Zdjęcie zrobił Levan Gelbakhiani – gruziński tancerz i aktor, gwiazda queerowego filmu „A potem tańczyliśmy”. „Skąd pomysł, żeby przed Stonewall? Ciekawe” – zdziwiła się znajoma lewaczka, kiedy udostępniłam to zdjęcie na Facebooku.