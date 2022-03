Kawiarnia literacka: Krzysztof Siwczyk

Przyszłość kurczy się z każdą ofiarą tej wojny.

Obywatele Ukrainy przeciwstawili Rosji nie tylko armię. Obrazy wojny, które do nas docierają, są również konfrontacją kultur. Otoczka, jaka spowija agresorów i rosyjski terror, jest czystym barbarzyństwem. Na naszych oczach upada wiele mitów, również tych kulturowych. Oto „przyszli barbarzyńcy” – jak w wielkim wierszu Kawafisa – by całkowicie zaorać pokojowo nastawionych sąsiadów. Patrząc na tępą wojnę Putina, trudno uwierzyć, że to potomkowie Roskolnikowa. Tu nie ma miejsca na schizmatyczną rosyjską duszę.