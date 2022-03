Oscary 2022, czyli rozbijanie szklanego sufitu. Kto wygra, kto przegra?

94. Oscary mogą się okazać szczęśliwe dla Polaków, tymczasem przed niedzielną galą największe emocje budzą nie filmy, tylko nierówne traktowanie nominowanych.

„Drive My Car”

Kością niezgody jest spadająca oglądalność flagowego programu stacji ABC prezentującego na żywo ceremonię wręczenia najważniejszych nagród filmowych na świecie. Do niedawna przynosił spore zyski. W rekordowym 2014 r. galę obejrzało 43,7 mln Amerykanów. Potem było tylko gorzej. Ubiegłoroczną galę oscarową śledziło zaledwie 10,4 mln – najmniej, odkąd telewizja je transmituje. Tak szybki odpływ widzów w niespełna dekadę oznacza katastrofę zarówno dla właścicieli stacji, posiadających prawa do nadawania widowiska do setnej edycji, jak i dla Akademii, która czerpie dodatkowe korzyści ze sprzedaży telewizyjnych reklam.