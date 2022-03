Czy Antoni się broni

Wybitny architekt Antoni Gaudí jest bohaterem wystawy otwartej w poznańskim CK Zamek. To podróż w świat piękna, wiary i marzeń, których teraz tak bardzo potrzebujemy w realnym życiu.

Parafrazując Wojciecha Młynarskiego, można by zanucić: „bo nie ma jasności w temacie Gaudíego”. Już Elias Regent, wręczając młodemu architektowi dyplom ukończenia uczelni, przyznał się do niepewności: „Nadaliśmy tytuł wariatowi albo geniuszowi. Czas pokaże”. Wiele czasu musiało upłynąć, by ów dylemat rozwiązać.

Trudno znaleźć w historii ostatnich stuleci, a może i w dziejach całej architektury projektanta, który by budził tak skrajne emocje. Tym bardziej że wymyślał swoje kolejne bajkowe realizacje w czasach, gdy europejska architektura coraz silniej ulegała urokowi modernizmu spod znaku Bauhausu.