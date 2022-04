O czym pisać, kiedy w sąsiednim kraju, kilkaset kilometrów dalej bomby spadają na ludzi?

A cały świat zastanawia się, co siedzi w łysej głowie jednego człowieka i z jego zniekształconych botoksem rysów twarzy próbuje odczytać swoją przyszłość.

Na pewno historycy będą kiedyś szczegółowo analizować i opisywać ten czas, a dzieci w szkole wkuwać przed klasówkami nazwiska: Putin, Zełenski, Biden. Ta wojna będzie dla nich równie abstrakcyjna i trudna do wyobrażenia jak dla nas przed 24 lutego. No chyba że rozleje się na cały świat, wtedy być może nie będzie już co zbierać ani tym bardziej opisywać.