Kwiecień 2022: najciekawsze książki dla młodszych czytelników

Jak co miesiąc wybieramy książki mądre, ciekawe i estetycznie wydane. Dla najmłodszych czytelników.

Gülşah Yemen (tekst), Çağrı Odabaşı (ilustracje), Dźwięk, przeł. Agnieszka Erdogan, Ezop Choć mamy tu do czynienia z książką obrazkową, z dużymi wielobarwnymi ilustracjami, to – zgodnie z tytułem – podmiotem i przedmiotem opowieści jest dźwięk, a raczej różne dźwięki, które wydaje natura i człowiek. W naszym tak bardzo wizualnym świecie książka stanowi miłą odskocznię zarówno dla czytającego rodzica, jak i słuchającego dziecka. Rzecz najlepsza dla czytelników najmłodszych: od drugiego do czwartego roku życia.

Piotr Wilkoń, (tekst), Józef Wilkoń (ilustracje), Kocie ścieżki, Tatarak Nikt tak pięknie jak Józef Wilkoń nie jest w stanie w ilustracji oddać zwierzęcych ruchów, faktury ich sierści czy upierzenia. „Kocie ścieżki” do tekstu jego syna Piotra Wilkonia są tego najlepszym dowodem. Trójka kociaków pewnego dnia wychodzi z ciepłego legowiska i spod opieki mamy, ruszając na podbój świata, który – jak naiwnie sądzą – należy do nich. Szybko przekonują się, że odwaga jest cenną cechą. Ale sprawdza się lepiej w parze z ostrożnością. Czytaj też: Czy powstanie muzeum dawnych ilustracji?

Adam Święcki, Kacper i spółka. Uroczysko Szyszymory, Kultura Gniewu „Kacper i spółka” to świetny komiks skonstruowany zgodnie z tzw. zasadą Shreka, czyli jeden poziom opowieści dla dziecka – drugi dla rodzica. Dzieci dostają wspaniałą historię o życiu na wsi i magicznym lesie, w którym aż roi się od słowiańskich stworzeń i duchów. Rodzice z kolei znajdą tutaj wizualne cytaty z klasyki rodzimego komiksu. Wypatrzymy coś z „Tytusa…”, coś z „Thorgala”, choć i tak pewnie nie zauważyłem wszystkiego. Bardzo udana rzecz.

Hubert Reeves, Nelly Boutinot (scenariusz), Daniel Casanave (rysunki), Claire Champion (kolory), Po co nam las?, przeł. Paweł Łapiński, Debit A jeśli ktoś chce przedstawić dziecku las w sposób racjonalny i naukowy, to niniejszy album będzie do tego celu doskonały. Klasycznemu francuskiemu rysunkowi towarzyszy popularno-naukowy i bardzo ciekawy wywód o roli lasu w ekosystemie, życiu człowieka, ale także w jego kulturze. To atrakcyjnie przedstawiona i skondensowana wiedza będąca punktem wyjścia do dalszych poszukiwań.