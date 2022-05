Byli kryminaliści. Popularni autorzy teraz idą w fantastykę

Po fali autorów i autorek literatury fantastycznej szturmem wchodzących w świat kryminałów przyszedł czas na migrację w drugą stronę. Krajewski, Chmielarz, Puzyńska i Grzegorzewska podążyli do krain grozy, słowiańskich demonów i w kosmos.

To nie była skoordynowana akcja. Choć na pierwszy rzut oka mogła tak wyglądać. Szlak przecierała Katarzyna Puzyńska, autorka liczącej już kilkanaście tomów serii kryminalnej o Lipowie, jak i książek z cyklu „Policjanci”, inspirowanych autentycznymi sprawami. Pod koniec 2021 r. pisarka zaprosiła czytelników i czytelniczki do zgoła innej historii. „Chąśba” rozgrywa się wśród dawnych Słowian, do tego przesycona jest magią i folklorem. Kilka miesięcy później horror zatytułowany „Demonomachia” zaproponował Marek Krajewski, autor kultowych cykli o Eberhardzie Mocku i Edwardzie Popielskim, laureat Paszportu POLITYKI oraz Nagrody Wielkiego Kalibru.