Radek Rak dla „Polityki”. Jak weterynarz został pisarzem

Oba moje zawody stanowią dla mnie źródło radości – mówi Radek Rak, jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, laureat Nike, autor nowej powieści „Agla. Alef”, a zarazem lekarz weterynarii.

MARCIN ZWIERZCHOWSKI: – Skąd się wzięło to całe pisanie? Wiem, że pisze pan w każdej wolnej chwili i to ręcznie, np. w przerwach między pacjentami w przychodni weterynaryjnej.

RADEK RAK: – Pierwotnie był to sposób podreperowania studenckiego budżetu. Na początku studiów poważnie zachorowałem i nie mogłem podejmować żadnej pracy wymagającej dużego wysiłku fizycznego. Zacząłem więc pisać opowiadania na konkursy literackie i nawet wymyśliłem sposób, jak te konkursy wygrywać, co działało niemal zawsze.