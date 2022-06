List do Pani Wisławy

Pani Wisławo, za Pani życia na pewno nie ośmieliłbym się do Pani napisać ani tym bardziej wprowadzić.

Nawet teraz mi głupio i czuję się trochę niezręcznie. Znalazłem się tu, na Piastowskiej, pierwszego maja dzięki stypendium Fundacji Szymborskiej, żeby pracować nad nową książką. Jechałem pociągiem do Krakowa z myślą: jak to będzie żyć przez miesiąc w domu mojej ulubionej poetki? Dzisiaj już stąd wyjeżdżam zadowolony, dlatego postanowiłem napisać ten list, żeby Pani podziękować i przy okazji dać znać, co nowego na Piastowskiej.

To skromne mieszkanie w bloku na pierwszym piętrze (wcześniej mieszkała Pani na czwartym bez windy) w dzielnicy Krowodrza ma wciąż dobrą energię.