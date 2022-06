Cannes: magia i apokalipsa. Wielu spodziewało się innego werdyktu

Złota Palma przyznana po raz drugi Szwedowi Rubenowi Östlundowi to ukłon w stronę kina radykalnie prowokacyjnego. Jerzy Skolimowski wyróżniony Nagrodą Jury idealnie wpisał się w ten trend.

Wielu spodziewało się innego werdyktu, skoro jednak poczucie niestabilności na świecie rośnie, sztuka powinna to w jakiś sposób wyrażać, porządkować, skłaniać do myślenia. To oferuje zwycięski film, serwując gargantuiczną satyrę na zgniły kapitalizm, podziały klasowe, show-biznes. W „Triangle of Sadness” (Trójkącie smutku) historia kręci się wokół kasy w środowisku na tyle bogatych ludzi, że akurat ta kwestia nie powinna stanowić tam problemu. A jednak nadmiar szkodzi. Rosyjscy oligarchowie, zachodni przemysłowcy, modele i influencerki, zarabiający krocie na nicnierobieniu, nagle pragną równości.