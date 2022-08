Ewa Vesin, wybitna sopranistka: Głos łatwo zniszczyć, ten zawód wymaga pokory

Nie wiem, czy samo czekanie czyni w tym zawodzie mistrza, ale na pewno brak cierpliwości szkodzi – mówi sopranistka Ewa Vesin, która w nadchodzącym sezonie wystąpi na deskach operowych w Rzymie, Hanowerze, Pradze, Oslo i Sankt Gallen.

KATARZYNA KACZOROWSKA: – Pani sztandarowe role to Tosca, Turandot, ale też Halka. Co w tych bohaterkach mogą odnaleźć współczesne kobiety?

EWA VESIN: – Wszystko. Miłość, zdradę, intrygi, śmierć; cała paleta emocji, doznań, uczuć zawartych w libretcie towarzyszy nam przecież w codziennym życiu. Świat opery nie jest odrealniony, a współczesny odbiorca nie ma żadnego problemu podczas konfrontacji z przedstawionym tematem. To dlatego zresztą tak często z sukcesami przenosi się XIX-wieczne dzieła do współczesności.