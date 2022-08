Rockowa Noc x Faine Misto 2022

W końcówce wakacji odbędzie się w Rzeszowie wyjątkowa polsko-ukraińska impreza muzyczna.

W końcówce wakacji odbędzie się w Rzeszowie wyjątkowa polsko-ukraińska impreza muzyczna. Dojdzie do fuzji dwóch festiwali: rzeszowskiej Rockowej Nocy i tarnopolskiego Fainego Mista. Faine Misto nie mogłoby się teraz odbyć w ukraińskim Tarnopolu z powodów bezpieczeństwa, stąd Artur Tylmanowski, szef agencji ARTO Music&Media (współorganizator wydarzenia), wpadł na pomysł zaproszenia imprezy do Rzeszowa. Będzie okazja, by polscy fani mogli zobaczyć i usłyszeć ukraińskich artystów spoza głównego nurtu muzyki popularnej.

Rockowa Noc x Faine Misto, Rzeszów, 26–28 sierpnia