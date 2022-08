Kawiarnia literacka: Krzysztof Siwczyk

Odnoszę wrażenie, że czytając Sommera, można sobie gwizdać na to, co czyni nasze życie poddanym brutalnym prawom przemijania.

Lubię wiedzieć, że jest Piotr Sommer. Całe moje literackie życie mija w tej pewności wiedzy, że jest i że czasem, z rzadka, wyda coś swojego. Chociaż w przypadku tego poety to „coś” zwyczajowo okazuje się „czymś super”. Mam pewność, że cudzysłów spodoba się autorowi „Lat praktyki” – książki, jak się mawia, pierwszorzędnie zrobionej, podkręconej przez starego, poetyckiego wyjadacza. Jednak nie jest to książka senilna. Fakt, Piotr nie jest już młodzieniaszkiem, ale w poezji to życie zjawia się w pewnej pełni doświadczenia, w szerokich ramach między retrospekcją a zawadiackim wychyleniem w przyszłość, upostaciowioną w następujących po Sommerze pokoleniach jego najbliższych.