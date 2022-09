Commodore 64, kultowy 40-latek. Nie był piękny, ale zmienił świat

Chlebak, mydelnica, komoda – tak przezywano komputer Commodore 64, który choć nie był piękny, to stał się najlepiej sprzedawaną maszyną całego pokolenia. I nie zapomniano o nim, choć skończył 40 lat.

Lata 80. to czasy, w których komputery trafiły pod strzechy. Kompaktowe, zintegrowane, funkcjonujące w domowych warunkach – nie trzeba było kupować specjalnych monitorów, wystarczał telewizor. Z dzisiejszego punktu widzenia ich moc wydaje się śmieszna – te 64 kilobajty pamięci nie pomieściłyby dzisiejszego zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Ale wtedy oznaczało to wejście do zupełnie nowego świata – przede wszystkim możliwość grania w gry, bez konieczności wydawania drobnych na automatach.