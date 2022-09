Jazz Around Festival. Stary kult, nowa impreza

Prawdopodobnie ostatni polski festiwal kalendarzowego lata, a przy tym na pewno taki, jakiego jeszcze u nas nie było.

W muzyce jak w grze „Mastermind”: można mieć właściwy pomysł, ale nie trafić we właściwe miejsce. Albo czas. Z dzisiejszej perspektywy – zaskakująco trwałego kultu grupy Poluzjanci i wysokich cen ich niewznawianego debiutu sprzed 22 lat na kolekcjonerskim rynku – wydaje się, że może zadebiutowali za wcześnie. A pop tak mocno zanurzony w jazzie i soulu zdobyłby więcej słuchaczy dziś. Można to będzie sprawdzić przy okazji reaktywacji tej grupy podczas (też debiutującego skądinąd) festiwalu Jazz Around na Zamku w Mosznej.

Szczegóły: jazzaround.pl

Jazz Around Festival, Zamek Moszna, 16–17 września