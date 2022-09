W tym roku festiwal wreszcie w pełnym wymiarze, z szerszym programem Małej Warszawskiej Jesieni oraz orkiestrami symfonicznymi na rozpoczęcie (Sinfonia Varsovia i Orkiestra Muzyki Nowej) i zakończenie (Orkiestra Filharmonii Narodowej).

W tym roku festiwal wreszcie w pełnym wymiarze, z szerszym programem Małej Warszawskiej Jesieni oraz orkiestrami symfonicznymi na rozpoczęcie (Sinfonia Varsovia i Orkiestra Muzyki Nowej) i zakończenie (Orkiestra Filharmonii Narodowej). Nie będzie streamingów, jedynie relacje w mediach społecznościowych i Festiwalowym Radiu Internetowym oraz transmisje i audycje w radiowej Dwójce. Połączenia – to hasło tegorocznej edycji; to nie tyle temat, co obraz budującego łączenia różnych sił, wbrew czasom dramatycznych podziałów.

Szczegóły: warszawska-jesien.art.pl

65. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, Warszawa, 16–24 września