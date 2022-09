Zło mieszka wszędzie, bo zło jest częścią człowieczeństwa

Zło dotyczące kultury odbieramy bardzo mocno, osobiście – kultura jest transferem emocji, narracją naszego życia, intymnym punktem odniesienia.

Dwa tygodnie temu byłem na wakacjach. Obiecałem sobie, że będę jak najrzadziej brał do ręki smartfona, ale oczywiście wyszło, jak wyszło. Wiadomości z nagrzanego sezonu ogórkowego przenikały w czas wypełniony plażowaniem i regeneracją. OK, nie umiałem zrezygnować ze sprawdzania, „co się dzieje”, ale obiecałem sobie, że postępująca atrofia państwa polskiego nie zatruje mi urlopu – zresztą czy Sasin może zniszczyć wszystko do reszty przez trzy tygodnie? A nawet jeśli, to przecież mogę zostać tu, gdzie jestem.