Ćwiczenia sumienia

Ledwie wielki przemysł koncertowy ruszył na nowo, a już przypomnieliśmy sobie, że może być inny niż pandemia powód, by nie pójść na koncert – rozczarowanie swoim idolem.

Któż by się spodziewał, że Polakom przyjdzie kiedyś dokonywać wyboru między Pink Floyd a Ukrainą. Dylemat jest z pozoru absurdalny: Floydzi to grupa muzyczna, do której żywimy historycznie (i radiowo) utrwaloną sympatię, Ukraina to nasz sąsiad, dla którego niepodległości zamanifestowaliśmy poparcie jako kraj stosunkowo niedawno. Kategorie są zupełnie inne, jest jednak znacząca część wspólna. O ile jego koledzy z Pink Floyd na krótko wyszli z letargu, by poprzeć Ukraińców w ich walce z Rosją, o tyle dawny lider zespołu Roger Waters – który koncertowo pozostaje na scenie aktywnym reprezentantem złotej ery twórców „The Wall” – przeszedł na pozycje zgoła przeciwne.