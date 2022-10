6. Festiwal Muzyka Pokoju – Muzyka Wiary. Wieczorne medytacje

Pierwsze, co widać przy okazji tej szóstej edycji warszawskiego festiwalu, to zmiana porządku w nazwie.

Pierwsze, co widać przy okazji tej szóstej edycji warszawskiego festiwalu, to zmiana porządku w nazwie. Tym razem to Muzyka Pokoju – Muzyka Wiary. Gest, odnoszący się oczywiście do agresji Rosji w Ukrainie, nie zmienia jednak muzycznego charakteru imprezy. Jak tłumaczy Miron Zajfert, dyrektor artystyczny imprezy, rzecz będzie w dalszym ciągu „poszukiwaniem kodów kulturowych tworzących odwieczne komunikaty wysyłane przez człowieka do Istoty Najwyższej”. W praktyce cztery festiwalowe wieczory to medytacje muzyczne łączące historię i współczesność oraz budujące mosty pomiędzy kulturami.

Szczegóły: muzykapokoju.pl

Muzyka Pokoju – Muzyka Wiary, Warszawa, 20–25 października