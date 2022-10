Annie Ernaux z Literacką Nagrodą Nobla

Nie Salman Rushdie i nie Michel Houellebecq. Literacką Nagrodę Nobla otrzymała w tym roku Annie Ernaux, jedna z najważniejszych francuskich pisarek, autorka wydanej w Polsce niedawno książki „Lata”.

Annie Ernaux otrzymała Nagrodę Nobla za „odwagę i chirurgiczną precyzję, z jaką odkrywa korzenie, wyobcowanie i ograniczenia osobistej pamięci”. Autorka jest znana polskim czytelnikom. W styczniu nakładem Wydawnictwa Czarne ukazały się „Lata” w przekładzie Magdaleny Budzińskiej i Krzysztofa Jarosza, przewrotna, bo bezosobowa autobiografia wyznaczona rytmem wydarzeń i wielkiej historii Francji i Europy. „I jest to książka zachwycająca jako próba uchwycenia czasu i jednocześnie krytycznego oglądu przemian, w których się uczestniczy. Jej opis przeszłości nie jest sentymentalny” – pisała w „Polityce” Justyna Sobolewska. „Lata” ukazały się w oryginale w 2008 r.

W 1989 r. ukazało się w Polsce także „Miejsce” (PIW), niewielka powieść wyróżniona Nagrodą Renaudot, również autobiograficzna, skoncentrowana na relacjach Ernaux z ojcem i miejscem pochodzenia.

Annie Ernaux urodziła się w 1940 r. w miasteczku Yvetot w Normandii. Dorastała w biedzie, jej rodzice prowadzili sklep spożywczy i kawiarnię. Aspirowali jednak do innego życia. W ich wypadku awans społeczny się powiódł, należeli do francuskiej burżuazji, ale wspomnienia i prowincja były w nich silnie ukorzenione. Ernaux zgłębia te wątki w swojej prozie. Jej twórczość inspirowała takich autorów jak Didier Eribon czy Eduard Louis (obaj są w Polsce znani).

Nobel 2022. W kolejce Fosse, Rushdie, Houellebecq

W 2021 r. Literacką Nagrodę Nobla odebrał pisarz Abdulrazak Gurnah z Zanzibaru, który przybył do Wielkiej Brytanii jako uchodźca. Tego też dotyczy jego twórczość i sama nagroda: „za bezkompromisową i pełną współczucia analizę skutków kolonializmu i losu uchodźców żyjących w przepaści między kulturami i kontynentami”. Dwa lata wcześniej Nobla otrzymała amerykańska poetka Louise Glück – za „bezbłędny poetycki głos, który z surowym pięknem czyni ludzką egzystencję uniwersalną”.

Co roku środowisko literackie próbuje wytypować laureata lub laureatkę Nobla i wskazuje faworytów. Tym razem stawiano m.in. na Salmana Rushdiego, autora „Szatańskich wersetów”, zaatakowanego podczas wykładu w Nowym Jorku tego lata. Hadi Matar z New Jersey zadał 75-letniemu pisarzowi dziesięć ciosów nożem, trwale uszkadzając mu wzrok. Do Nobla pretendował także – ponownie – Michel Houellebecq, niezwykle poczytny pisarz wizjoner, autor m.in. wydanego niedawno „Unicestwienia”.

Typowany był także Norweg Jon Fosse, pisarz i dramaturg, postmodernista, nominowany już w tym roku m.in. do Międzynarodowego Bookera.

Laureata lub laureatkę Nobla wybiera ostatecznie 18-osobowy skład Akademii Szwedzkiej i na ogół są to werdykty zaskakujące. Annie Ernaux była wymieniana wśród tegorocznych faworytów.