Kasper Bajon dla „Polityki”: Polak uczy się przetrwać, a nie wie, jak żyć

Najciekawsze są historie o zmierzchu jakiegoś świata. Tymczasem powolny koniec inteligencji, w jakiejś jej formie, nie został u nas opowiedziany – mówi Kasper Bajon, pisarz, eseista i scenarzysta popularnych seriali, m.in. „Wielkiej wody”.

ANETA KYZIOŁ: – Wstrzelił się pan z „Gambitem orangutana”, książką o korzeniach polskich szachów, w środek afery w szachach światowych. Arcymistrz, Norweg Magnus Carlsen, oskarżył właśnie 19-letniego pretendenta do tytułów, Amerykanina Hansa Mokego Niemanna, o korzystanie z pomocy silników szachowych.

KASPER BAJON: – Ciekawe jest to, w jaki sposób do oszustw w ogóle dochodzi. W pojedynkach na żywo gracze są przecież dokładnie kontrolowani i odizolowani.