Waglewski dla „Polityki”: Na bazie celebryckiej durnoty rośnie elektorat PiS

Ten agresywny pisowski elektorat jest przynajmniej częściowo odpowiedzią na to medialne samochwalstwo tzw. ludzi sukcesu – mówi Wojciech Waglewski, gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów, lider grupy Voo Voo.

„Gitarzyści grający Chopina na tle piramid dla publiczności złożonej z jakichś szejków to było coś niebywale złego estetycznie”.

MIROSŁAW PĘCZAK: – Najnowsza płyta Voo Voo „Premiera” sprawia wrażenie bardzo osobistego dzieła Wojciecha Waglewskiego. W tekstach piosenek właściwie nie ma śpiewanej publicystyki, tzw. tematów aktualnych, co jednak wcześniej ci się zdarzało…

WOJCIECH WAGLEWSKI: – Nie do końca się z tym zgadzam, bo, po pierwsze, wszystkie moje płyty są osobiste, po drugie, unikałem publicystyki, jeśli cokolwiek podobnego się pojawiało, to były bardziej wtręty niż tematy.