Festiwal Watch Docs: dokumenty mistrzów. Tych filmów nie warto przegapić

Pierwsze dni grudnia to nie tylko początek przygotowań do sezonu świątecznego, lecz także koniec maratonu festiwali filmowych. Jak co roku Watch Docs przygotował staranną selekcję dokumentów, które pozwalają lepiej poznać zmiany gwałtownie zachodzące we współczesnym świecie. Polecamy filmy, których na tegorocznej edycji nie warto przegapić.

Mój wyśniony kraj, reż. Patricio Guzmán

Najnowszy film chilijskiego weterana Patricia Guzmána to obraz społecznej rewolty, która zaczęła się w Santiago w 2019 r. Od pierwszych zamieszek po bardziej zorganizowany sprzeciw: Guzmán, który od wielu lat śledzi polityczne zawirowania w swojej ojczyźnie (sławę zdobył trzyczęściową „Bitwą o Chile”, zrealizowaną pod koniec lat 70. dzięki pomocy francuskiego dokumentalisty Chrisa Markera), pokazuje korzenie buntu i to, jak z popiołów rodzi się – powoli – nowy, lepszy porządek. Pokaz filmu jest częścią miniretrospektywy reżysera, w ramach której będzie można obejrzeć także „Tęsknotę za światłem”, „Kordylierę ze snów” oraz nagrodzony na festiwalu w Berlinie „Perłowy guzik”.

Marsz na Rzym, reż. Mark Cousins

Szkocki reżyser Marc Cousins jest mistrzem filmów analizujących historię, rozwój kina oraz sztuki filmowej. Te tropy można też odnaleźć w jego najnowszym filmie, choć tu tematem przewodnim jest triumf faszyzmu w przedwojennych Włoszech. Fragmenty kronik filmowych i ujęć dokumentalnych zostały tu zestawione z klasycznym kinem propagandowym Leni Riefenstahl i Sergieja Eisensteina, a precyzyjna narracja Cousinsa pozwala dostrzec i lepiej zrozumieć polityczny przekaz i manipulację, jakiej zostali poddani widzowie.

Rekonstrukcja inwazji, reż. Jan Šikl

Nowe spojrzenie na Praską Wiosnę 1968 r. Archiwalne, często wcześniej niepublikowane materiały zostały tu zestawione z rozmowami z uczestnikami wydarzeń sprzed półwiecza. Powstał dokument, który nie tylko przypomina o haniebnej inwazji na Czechosłowację, lecz przede wszystkim staje się refleksją na temat bohaterstwa, uległości wobec władz i konformizmu.

Odwrót, reż. Matthew Heineman

Nagrodzony na festiwalu DOC NYC zapis chaotycznego wycofywania się amerykańskich wojsk i ich sojuszników z Afganistanu latem ubiegłego roku. To, co widzieliśmy w krótkich fragmentach w telewizyjnych serwisach informacyjnych, możemy teraz zobaczyć od środka, w całej grozie i nieoczywistym pięknie dramatycznych wydarzeń. Za kamerą stanął wybitny amerykański dokumentalista Matthew Heineman, nominowany do Oscara i uhonorowany nagrodą Emmy za „W krainie karteli”.

Syndrom Hamleta, reż. Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski

Ukończony tuż przed rosyjską agresją na Ukrainę dokument, w którym praca nad nową sceniczną wersją „Hamleta” staje się dla weteranów wojny w Donbasie okazją do przepracowania własnych traum i doświadczeń. Film „o wartościach, którymi trzeba albo nie należy kierować się w granicznych sytuacjach. W małej kropli teatralnej sceny widać całe spektrum spraw, od rozwiązania których zależą losy naszej części świata”, pisał w „Polityce” po premierze kinowej Janusz Wróblewski.