Czytaj świat. Wybraliśmy 10 mądrych książek z ostatniego sezonu

Każdy z tytułów to potężna dawka wiedzy w atrakcyjnej formie, czyli doskonały pomysł na prezent świąteczny dla wymagającego czytelnika. Całą listę ogłaszamy pod szyldem: Czytaj świat. Krócej naszych intencji ująć się chyba nie da.

W minionych trzech latach wspólnie z warszawskim Teatrem Studio organizowaliśmy akcję Międzynarodowe Czytanie, równoległą wobec inicjowanego przez polskiego prezydenta Narodowego Czytania. Podczas gdy prezydent zachęcał do czytania czegoś z narodowego kanonu (zwykle romantyków lub pozytywistów), my zwracaliśmy uwagę na najważniejsze publikowane u nas książki z różnych kręgów szeroko rozumianej humanistyki (od politologii, przez socjologię, filozofię, historię idei, krytykę artystyczną aż po reportaż). Wracamy do tego pomysłu już tylko na łamach pisma i – zgodnie z duchem czasu – w wersji oszczędnościowej. Poniżej 10 najciekawszych książek z półki „idea books”, które pojawiły się na naszym rynku w 2022 r. Każdy z tytułów to potężna dawka wiedzy w atrakcyjnej formie, czyli doskonały pomysł na prezent świąteczny dla wymagającego czytelnika. Całą listę ogłaszamy pod innym szyldem: Czytaj świat. Krócej naszych intencji ująć się chyba nie da – oto książki, które pomagają zrozumieć współczesny świat.

Adam Gopnik, Manifest nosorożca. Rozprawa z liberalizmem, przeł. Piotr Beniuszys, Liberte!

Kolejna z ważnych książek diagnozujących kłopoty współczesnego liberalizmu, a zarazem biorących tradycję liberalną w obronę (po „Końcu liberalizmu, jaki znamy” Marka Lilli czy „Strachu i wolności” Jana-Wernera Müllera). Publicysta „New Yorkera” zaczyna tak samo jak w większości podobnych przypadków: od szoku wywołanego przez zwycięstwo Trumpa w 2016 r. Nazajutrz po ogłoszeniu wyników autor spaceruje po ulicach Nowego Jorku z załamaną córką i usiłuje ją przekonać, że to bynajmniej nie jest śmierć liberalnej demokracji, ta bowiem trwa jako społeczna idea. Co jest jej treścią? Pod koniec książki trafiamy z Gopnikiem i jego córką do nadmorskiego miasteczka.