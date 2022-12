„Avatar” powraca. Znowu będzie sukces? Cała nadzieja w Pandorze

Czy premiera drugiej części kasowego „Avatara” sprawi, że powrócą wielkie kinowe wydarzenia?

Zrobiłem »Titanica«, żeby pokazać innym reżyserom, jak to się robi. Opuściłem ten biznes na 10 lat, żeby dać im szansę – co zrobili? Nic. Więc wracam i robię »Avatara«, może teraz spróbują osiągnąć mój poziom” – taki mem ze zdjęciem Jamesa Camerona – i zmyślonym cytatem – krążył po sieci dekadę temu. Potem jednak portale o popkulturze zaczęły propagować inną narrację. „Avatar” dostał łatkę dzieła, którego nikt nie pamięta i nie ma „żadnego wpływu kulturowego”, chociaż zajmuje pierwsze miejsce na liście najbardziej dochodowych filmów.

To oczywiście banialuki wymyślane przez osoby żyjące ze wzbudzania fermentu w mediach społecznościowych. I nie chodzi nawet o to, że był wspominany w „Simpsonach”, „South Parku” czy parodystycznym kinie klasy Z, a Willow Smith nagrała piosenkę „Wait a Minute!” z frazami w kosmicznym języku Na’vi. „Avatar” był po prostu Wielkim Wydarzeniem – filmem, który oferował zupełnie nowe doświadczenie i możliwość przeżycia go ze wszystkimi. Tłumy poszły do kina zwabione nie reklamą, ale obietnicą. „Jeśli ludzie przeżywają coś potężnego w kinie, chcą się tym podzielić, zaciągają swoich znajomych, żeby też mogli tego doświadczyć”. To już prawdziwy cytat z Camerona – reżysera, który do realizacji swojego kina autorskiego potrzebuje gigantycznych budżetów.

Niebieska rewolucja

W 1997 r. takim Wielkim Wydarzeniem była premiera katastroficznego melodramatu „Titanic”. Film Camerona wyznaczał granicę tego, co można pokazać w kinie, łącząc plan rzeczywisty z wirtualnym (gdy porzucił pierwotny pomysł… zbudowania i zatopienia funkcjonalnej repliki słynnego statku).