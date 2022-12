Z zazdrości i chorej ambicji. Mało znane artystyczne pojedynki

Historia sztuki pełna jest opowieści o rywalizacji i potyczkach artystycznych: od obmawiania i wyśmiewania konkurentów, aż po przemalowywanie graffiti przez współczesne gwiazdy street artu.

Spory pisarzy miały zazwyczaj intelektualną gibkość, wszak nie toczyły się na ulicy, tylko na stronach pamiętników, esejów, prasowych wywiadów, niekiedy powieści z kluczem. Takich par było sporo: Ernest Hemingway i Scott Fitzgerald, John Keats i Lord Byron czy Truman Capote i Gore Vidal. Kompozytorzy z kolei spierali się głównie o muzykę, ideowe walki toczyli z Brahmsem Wagner, Czajkowski czy List, a z Prokofiewem – Strawiński. I tylko niekiedy na powierzchnię przebijała zwykła ludzka zawiść, jak w relacji Salieriego i Mozarta. Dziś do oczu skaczą sobie głównie tzw. celebryci, uważający się niekiedy za aktorów, artystów estrady, a nawet literatów. Atmosferę podgrzewają i miejsca zwaśnionym użyczają plotkarskie portale. Własne przypadki artystycznych i okołoartystycznych rywalizacji odnotowała także historia sztuki. Oto niektóre, szczególnie ciekawe, głównie za sprawą ich bohaterów, których pamiętamy przede wszystkim z tego, czego dokonali, a nie z tego, z kim kopali się po kostkach.

Starcie o drzwi

W dawnych czasach w rywalizacji chodziło przede wszystkim o przekonanie wszystkich wokół, że jest się najlepszym. Nie dla zaspokojenia wybujałego ego (choć i to było miłe), ale z praktycznego powodu: przy ograniczonej ilości zamówień, najlepsi zgarniali najbardziej smakowite kąski. Każda okazja była dobra. W monachijskich zbiorach starożytności zachowała się waza dekorowana przez Eutymidesa, znakomitego malarza ceramiki żyjącego w Atenach ok. 500 r. p.n.e. Na froncie naczynia artysta dumnie umieścił podpis, ale to mu nie wystarczyło, więc z tyłu dopisał: „jak nigdy Eufronios”, dając do zrozumienia, że jego rywal w fachu z pewnością namalowałby gorzej.

Trwająca właśnie w wiedeńskim Kunsthistorisches Museum wystawa, sięgając od antyku po renesans, przypomina więcej takich smakowitych starć.