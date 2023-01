Kawiarnia literacka: Krzysztof Siwczyk

To poezja rozmowy i dialogu.

Od dawna wyczekiwałem nowych wierszy nagrodzonej dwa lata temu Nagrodą Nobla Louise Glück. Charakter tego wyczekiwania był zupełnie inny niż w przypadku Olgi Tokarczuk, która poradziła sobie z presją „pierwszej książki” po Noblu, stosując ciekawą ucieczkę w literaturę gatunkową. Tymczasem nowa książka Louise Glück „Zimowe przepisy naszej wspólnoty” w przekładzie Krystyny Dąbrowskiej wydaje się kontynuacją poetyki i obsesyjnych tematów, które poznaliśmy dzięki wydawnictwu a5, które opublikowało tom „Ararat” (również w przekładzie Dąbrowskiej).

Moje wyczekiwanie na arcydzieło okazało się zaspokojone. Oczekując na arcydzieło, de facto czekamy na to, co już świetnie znamy, co potrafimy rozpoznać jako wzorcowy przykład wybitnej literatury. W przypadku poezji Glück te wzorce są stosunkowo łatwo identyfikowalne i skodyfikowane w tzw. amerykańskiej poezji konfesyjnej, której kamienie węgielne stanowią dzieła Roberta Lowella, Johna Berrymana, Sylvii Plath czy Anne Sexton. Glück jest ich naturalną kontynuatorką i wspaniałym przykładem ciągłości pewnej tradycji pisania, która paradoksalnie może się przysłużyć naszym patologicznie narcystycznym czasom. Istnieje bowiem ogromna różnica pomiędzy zwierzeniem a jęczeniem zbolałego ego ludzkości, które wypełnia uniwersum facebooków i instagramów. Różnicę robi stosunek do języka, poszanowanie jego autonomii i talent do widzenia rzeczywistości własnych przeżyć psychicznych w całym spektrum ambiwalencji, domniemań i częstokroć po prostu niepokoju i słabości.

Glück jest ekspertką od stanów pośrednich życia – stroni od deklaratywnych diagnoz tak świata, jak i miejsca, jakie w nim zajmuje, rozumiejąc nieskończenie skomplikowany mechanizm własnych projekcji, które rzutują na rzeczywistość, próbując obłaskawić jej eschatologiczną próżnię.