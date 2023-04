Wnętrza z historią. Niezwykli finaliści nagrody specjalnej magazynu „Salon”

Przy okazji 12. edycji Nagród Architektonicznych POLITYKI po raz pierwszy przyznana zostanie Nagroda Specjalna magazynu „Salon”. Powstała ona z myślą o projektach wnętrz w budynkach użyteczności publicznej.

Kiedy w 2019 r. debiutował „Salon”, wydanie specjalne POLITYKI o architekturze, wzornictwie i sztuce, w całości traktował on o przeszłości i pamięci zapisanych w murach.

W opublikowanych do tej pory 14 numerach „Salonu” pokazywaliśmy przykłady łączenia starego z nowym. Zachęcaliśmy do transformacji architektonicznych zamiast balsamowania tego, co przetrwało. Dlatego cieszy nas, że w gronie finalistów Nagrody Specjalnej znalazły się aż trzy zrewitalizowane wnętrza w budynkach, z których dwa to ikony powojennej architektury: Biblioteka Narodowa w Warszawie i Planetarium Śląskie w Chorzowie.

Powojenna architektura jest dziś przedmiotem sporów. Architekt Tomasz Konior, odpowiadający za przebudowę Biblioteki Narodowej w Warszawie, mówi wprost o swoim ambiwalentnym stosunku do okresu, w którym powstawała. A Spartaco Paris, architekt i profesor na Wydziale Architektury Uniwersytetu Rzymskiego La Sapienza, z którym rozmawialiśmy o odnawianiu historycznych przestrzeni, twierdzi wręcz, że w powszechnym odczuciu koncepcje urbanistyczne i budynki z okresu po drugiej wojnie światowej były wielkim błędem. Na to dziedzictwo trzeba spojrzeć od nowa, słabości projektowe potraktować jak chorobę wymagającą niekonwencjonalnej terapii. Dla współczesnych architektów to wyzwanie. Zmierzyła się z nim większość autorów finałowych obiektów i trzeba przyznać, że te rewitalizacje zostały przeprowadzone z pomysłem. Architekci zadali sobie trud zrozumienia genius loci – jak w przypadku Hotelu Warszauer w Krakowie. To dobry znak, bo zbyt często traktuje się dzisiaj wnętrza jak pustą kartkę do zapisania.

Nie zabrakło w finale również projektu zrealizowanego zaczepnie, z poczuciem humoru – bistro Syrena Irena w dawnym Domu Turysty w Warszawie – co jest dowodem na to, że tradycja stanowi źródło inspiracji także do zabawy.