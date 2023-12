Brutalny pomysł PiS na TVP w końcu przegrał. Jak teraz wyjść kryzysu? Tu trzeba rewolucji

Jako społeczeństwo musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, do czego właściwie potrzebujemy dziś mediów publicznych.

PiS i ekipy umieszczone przez tę partię we władzach TVP i Polskiego Radia doprowadziły media publiczne do najgłębszego kryzysu w historii III RP. Czy da się je jeszcze uratować? Jak? I po co?