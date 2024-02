Nowe muzea na całym świecie: od Pekinu po Warszawę. Na nie czekamy w tym roku

W najbliższych miesiącach otworzy się kilka długo wyczekiwanych gmachów. Bohaterami nowych muzeów będą m.in. sztuczna inteligencja, sztuka nordycka i Szekspir.

Przedstawiamy zestawienie najciekawszych muzeów, które otworzą się dla szerokiej publiczności w tym roku. Od razu trzeba zaznaczyć, że ograniczamy się jedynie do tych instytucji, które przyjmą gości w całkiem nowych siedzibach. Podróż zacznijmy nad Nilem.

Grand Egyptian Museum (GEM), Giza

Ten rok upłynie pod znakiem otwarcia największego muzeum archeologicznego na planecie. Oczywiście jeśli tym razem wszystko pójdzie zgodnie z planem. Imponujący gmach GEM jest położony w sąsiedztwie piramid w Gizie. Architektonicznie nawiązuje do dziedzictwa przeszłości (co też doskonale widać). W swoich zbiorach posiada bezcenne skarby starożytnego Egiptu (m.in. przedmioty z grobowca Tutanchamona). Łącznie kolekcja to ponad 100 tys. obiektów.

Plany budowy muzeum ogłoszono jeszcze na początku lat 90., prace ruszyły w połowie lat 2000. A potem… nie było widać końca. Trudno powiedzieć, ile razy przesuwano datę otwarcia. Wśród przyczyn wymieniano m.in. Arabską Wiosnę i wybuch pandemii. Można założyć, że muzeum stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych na świecie i magnesem na miliony turystów. Otwarcie – oby już ostateczne – przewidziano na późną wiosnę 2024.

