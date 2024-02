Co słychać na froncie walki Kingi Rusin z Krzysztofem Stanowskim?

Kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Mamy naszą reprezentantkę na tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji. To pani Luna i utwór „The Tower”. Wyboru artystki dokonała powołana przez TVP komisja. I z pozytywnych rzeczy to chyba wszystko, co mogę o tej piosence napisać.

• Zaglądamy na front walki Kingi Rusin z liderem Kanału Zero Krzysztofem Stanowskim. Ona o nich: „Podstarzałe chłopaczki mające problem z męskością”. On o niej: „Podstarzała trucicielka klimatyczna”. Jednak życie z wiekiem staje się jeszcze piękniejsze.

• Elżbieta Zapendowska wypowiedziała się o Edycie Górniak: „Nie przeczytała zbyt wielu książek. Okłamała całą Polskę. Obrażała ludzi. Robiła fochy. Obgadywała”. Elżbieta twierdzi, że ma duże kłopoty ze wzrokiem. Moim zdaniem widzi więcej niż inni.

• Dorota Wellman została twarzą na opakowaniach „Profilowanych gąbek z ekologiczną fibrą. Dwie sztuki do zmywania naczyń. Serdecznie polecam”. Generał Jaruzelski mówił kiedyś o granicach, których przekraczać nie wolno. I wtedy też nie chciało się śmiać.

• Zmiany. Zmiany. Zmiany. Norbi nie poprowadzi więcej „Koła fortuny” w TVP. Nazwisko nowego prowadzącego nie jest znane. W Wikipedii napisane jest: „Norbi – polski piosenkarz”. To też powinni zmienić.

• Zygmunt Chajzer ruszył w portalu Gazeta.pl z teleturniejem „Ryzykanci”, przeznaczonym wyłącznie dla mężczyzn. Dla mężczyzn! Uważam, że faceci, którzy twierdzą, że nie rozumieją kobiet, kłamią. Tak jest po prostu taniej.

• Jarosław Olechowski z TVP został szefem newsroomu w TV Republika. Ostatnio były: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Spółka Enea Innowacje, Bank PKO SA, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Cała sztuka polega na tym, żeby być kimś, pozostając niekompetentnym.