Erik Speer był instruktorem nurkowania. Teraz dzierga, tka i wyplata

Erik Speer

Erik Speer. W wieku 15 lat przeprowadził się z pustyni nad ocean, do Karoliny Południowej. Ukończył College of Charleston z dyplomem z biologii morskiej. Ruszył na dwa lata w świat, pracując jako instruktor nurkowania. Potem był pomysł na studia w Parsons School of Design, ale jako fashion designer nie spełniał się. Pozostała jednak fascynacja makramami. Wymyślając wzory, czerpie z doświadczeń nurka, realizując je, może pracować rękami, co kocha najbardziej. Nimi wiąże, szydełkuje, tka, plecie. Nie dba o perfekcję. Bo przecież natura nie jest perfekcyjna.