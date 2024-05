Polscy surrealiści w Muzeum Narodowym. Miał być przebój, ale czegoś tu zabrakło

Surrealizm był artystycznym hitem XX w. O rodzimej percepcji sztuki Miró czy Dalego opowiada duża wystawa przygotowana w warszawskim Muzeum Narodowym. Zapowiadał się murowany przebój.

W surrealistycznej sztuce nie brakowało paradoksów. Zacznijmy od takiego, że kierunek ów rozwijał się w Polsce wyjątkowo opornie, a równocześnie całkiem dobrze. Sprzeczność? Niekoniecznie. Było słabo, bo nie powstała u nas – ani przed, ani po drugiej wojnie światowej – praktycznie żadna grupa artystyczna od początku do końca realizująca założenia, którym patronował główny ideolog surrealizmu André Breton. A równocześnie pewne idee surrealizmu, zarówno w obszarze treści, jak i formy, przenikały nad Wisłę i pobudzały wyobraźnię rodzimych twórców.

Historycy sztuki nieraz zastanawiali się, dlaczego zabrakło u nas (choć np. nie mieli z tym problemu nasi sąsiedzi Czesi) wyrazistej reprezentacji surrealizmu. Przyczyn upatrywali przede wszystkim w uwarunkowaniach społeczno-politycznych. Podczas gdy po pierwszej wojnie światowej nastroje na zachodzie Europy ciążyły w stronę pesymizmu, antyestetyzmu, zwątpienia i negacji wszelkich wartości, a było to dobre podglebie dla surrealizmu, u nas panowały emocje wręcz odwrotne: optymizm i radość z odzyskanej niepodległości. Bliżej nam więc było choćby do konstruktywizmu, który towarzyszył powstawaniu nowego świata, i do wszelkiej literalności, która wprost opowiadała o świecie. Kto by się w tym zapale wczytywał w Bretona.