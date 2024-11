„Frostpunk 2”: świat po apokalipsie. Gry filozofują nie gorzej niż książki. Ale ile są warte bez nich?

W gry wideo gra już ponad 3 mld ludzi. Anonimowi autorzy tych gier stają się globalnymi inżynierami dusz, silniejszymi niż wszyscy pisarze czy twórcy filmowi. Ale kto rządzi nimi?

Gry docierają do milionów, książki – do tysięcy, stwierdza Jacek Dukaj w eseju kończącym książkę „Frostpunk”. Pisarz wieszczący, że nadszedł kulturowy przełom i wkraczamy w epokę po piśmie, przygląda się bohaterowi nowych czasów – twórcy gier komputerowych. Książkowa antologia towarzyszy grze komputerowej „Frostpunk 2”, opublikowanej 20 września br. przez 11Bit Studios. Czworo zaproszonych pisarzy – Janusz Cyran, Anna Kańtoch, Jakub Nowak i Robert W. Wegner – podejmuje główny temat gry: kwestię przeżycia po lodowej apokalipsie, rozwijając go jednak niezależnie od mechaniki świata stworzonego przez projektantów rozgrywki. Efekt bardzo ciekawy, choć zapewne Dukaj ma rację – książka sprzeda się w tysiącach egzemplarzy. Tymczasem 11Bit Studios po kilku dniach od premiery ogłosiło, że sprzedało się 350 tys. kopii gry, co zapewniło zwrot poniesionych kosztów.

Gra spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem przez recenzentów, giełda jednak nie podzieliła ich entuzjazmu i wartość akcji spółki poszybowała w dół. Zapał inwestorów ostudziło mniejsze jednak, niż zakładano, zainteresowanie odbiorców. To pokazuje złożoną zależność między światem gier komputerowych, największym sektorem współczesnej kultury, i kapitalizmem – polem gry podporządkowującym swoim regułom już niemal wszystkie sfery życia. Jak pisze Dukaj o grach: „To olbrzymie produkcje angażujące zespoły specjalistów, wymagające nakładów finansowych już wielokrotnie wyższych aniżeli produkcje filmowe. I optymalizowane pod jasny cel: zwrot z inwestycji i jak największy zysk”.

Bezwzględna logika powoduje, że twórca gier staje się trybem maszyny służącej wytwarzaniu zysku i akumulacji kapitału. Czy jednak ta zależność unieważnia przekonanie, że kreatorzy „Frostpunka” i podobnych produkcji to współcześni inżynierowie dusz, którzy mają rosnący wpływ na społeczną rzeczywistość?