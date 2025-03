Inaczej wyobrażałem sobie „kondominium niemiecko-rosyjskie”

Tymczasem w Plejadzie agresywny, szykanujący artykuł: „Gwiazdy jednego przeboju”. A obok zdjęcie Norbiego. Skandal. Wszyscy wiemy, jak bolą niesprawiedliwe opinie.

CBŚP, w związku ze śledztwem dotyczącym przestępstw finansowych, zatrzymało influencerów: Wojciecha G., Lexy C., Boxdela oraz dziennikarza TVN Turbo Adama K. Adam prowadzi program „Zakup kontrolowany”. Nazwa jak najbardziej aktualna.

• Szok. W grupie Lady Pank panuje całkowity zakaz picia alkoholu. „Gdyby nie to, skończyłoby się rozpadem zespołu” – wyjaśnia Jan Borysewicz. Teraz rozumiem, dlaczego czasami nagrywa albumy solo.

• Robert Makłowicz na pytanie: gdyby wszedł do pokoju, w którym leżałaby piękna kobieta, a na stole leżał placek po węgiersku, to co by wybrał, odpowiedział jednoznacznie: nie ma czegoś takiego jak placek po węgiersku.

• W Gliwicach ma dojść do pojedynku dwóch najsilniejszych ludzi na świecie: 48-letniego Mariusza Pudzianowskiego i 37-letniego Brytyjczyka Eddiego Halla. Sprawdziłem – NFZ refunduje sprzęt rehabilitacyjny.

• Zwyciężczynią drugiej edycji programu „Królowe przetrwania” została Natalia „Natsu” Kaczmarczyk. Trudno się dziwić. 11 rywalek desperacko starało się pokazać wszystko, a ona zrobiła to dużo wcześniej.

• W Plejadzie agresywny, szykanujący artykuł: „Gwiazdy jednego przeboju”. A obok zdjęcie Norbiego. Skandal. Wszyscy wiemy, jak bolą niesprawiedliwe opinie. Szczególnie że jego drugi numer wcale nie był gorszy.

• UOKiK ukarał Dodę, Małgorzatę Rozenek oraz Filipa Chajzera za niewłaściwe oznaczanie reklam na Instagramie. Panie zapłacą po ok. 200 tys. zł, a Filip – 80. Powinien przywyknąć. To nie pierwszy raz, kiedy został niedoceniony.

• Radosław Majdan, były bramkarz, aktualnie sportowy publicysta, wyjawił, jakim zabiegom medycyny estetycznej się poddaje. To m.in. botoks.