Polska prezydencja kulturalnie. Atrakcji nie zabraknie

Wiele imprez kulturalnych będzie towarzyszyć polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Do końca czerwca Polska sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej obradującej w Brukseli. Jest to co prawda funkcja czysto techniczna i symboliczna, ale daje pretekst do prezentacji również kultury kraju sprawującego prezydencję. Zagraniczną zajmuje się Instytut Adama Mickiewicza, ale wiele wydarzeń będzie miało miejsce również w Polsce, a koordynuje je Narodowe Centrum Kultury.

W polski program prezydencyjny zostały włączone imprezy, które zwykle odbywają się w tym czasie. W okresie, jaki pozostał do czerwca, będą to: w dziedzinie muzyki festiwale Wszystkie Mazurki Świata (23–26 kwietnia), Katowice Kultura Natura (8–16 maja), KODY (28–31 maja, Lublin), Music Week Poland (26–29 czerwca, Warszawa); w dziedzinie teatru Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi (11–18 maja), Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka w Łomży (29 maja – 1 czerwca), Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt w Toruniu (30 maja – 6 czerwca) i poznański Malta Festival (20–28 czerwca). Sztuki wizualne zaprezentują się w ramach 30. Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku (16–15 maja), Łódź Design Festival (20–25 maja) oraz w ramach specjalnego programu kulturalnego BWA Europa, w którym uczestniczą 22 galerie miejskie w całym kraju. W programie prezydencyjnym uczestniczą też Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej Ojce i Dziatki (16 maja – 15 czerwca, Warszawa i Wrocław), Krakowski Festiwal Filmowy (25 maja – 1 czerwca), Festiwal Fantastyki Pyrkon (13–15 czerwca, Poznań), a na finał 27 czerwca odbędzie się Europejskie Święto Muzyki (według paryskiego formatu Fęte de la Musique) w pięciu miastach: Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy, Krakowie i Rzeszowie, gdzie zorganizowane zostaną liczne koncerty plenerowe.

Obok tych imprez zaplanowane są też okolicznościowe koncerty – szczególnie istotne będą występy European Union Youth Orchestra, która połączy siły z Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus w II Symfonii „Zmartwychwstanie” Gustava Mahlera (8 kwietnia w Lusławicach i 9 kwietnia w Warszawie). Specjalnie na prezydencję Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje kilka istotnych konferencji. Pierwsza, dotycząca sytuacji młodych artystów i artystek, odbędzie się w warszawskiej Zachęcie 9 i 10 kwietnia. Druga – o sztucznej inteligencji w kontekście mediów, usług audiowizualnych i prawa autorskiego – będzie miała miejsce 24–25 kwietnia w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Z kolei NCK i Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku 3–4 czerwca organizują Międzynarodowe Forum „Europa z widokiem na przyszłość. Parlament Słowa”, w którym udział wezmą liczni artyści, pisarze, filozofowie, ekonomiści, teoretycy kultury z kraju i zagranicy. Będą debatować m.in. o kluczowych ideach polskiej prezydencji: solidarności i bezpieczeństwie, o przyszłości kultury i demokracji, o dialogu międzypokoleniowym i międzykulturowym.

***

Dokładny program na stronach Narodowego Centrum Kultury: nck.pl