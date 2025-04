Instytut Wzornictwa Przemysłowego wpisuje współczesny design we wzór naszej kultury. Od lat kształtuje gust estetyczny Polaków.

W jaki sposób dzisiaj prezentować wzornictwo, aby zaciekawiało i budziło emocje?

ADRIAN MUSIAŁ: Współczesna komunikacja o wzornictwie nie może ograniczać się do pokazywania estetycznych obiektów – musi angażować odbiorców, pobudzać wyobraźnię i opowiadać historie. Storytelling odgrywa tu kluczową rolę, ponieważ pozwala pokazać, jak design wpływa na codzienne życie, jakie wartości za nim stoją i kim są jego twórcy.

MICHALINA PIETRZYK: Dla mnie inspirującym przykładem jest Wanda Telakowska, założycielka Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Sama jej historia, niestety, nie wszystkim znana, to materiał na powieść albo film. W roku 1950 na gruzach Warszawy stworzyła IWP, inkubator kreatywności. Jej hasło „Piękno na co dzień dla wszystkich”, do dziś aktualne, inspiruje kolejne pokolenia projektantów. To właśnie takie opowieści – o pasji, wizji i wpływie designu na życie ludzi – sprawiają, że wzornictwo staje się bliskie i emocjonujące. W 2026 roku chcemy we współpracy z Muzeum Narodowym zorganizować wystawę, która przybliży postać Wandy Telakowskiej i projektantów z tamtych lat.

AM: By skutecznie angażować odbiorców, wykorzystujemy dynamiczne formy przekazu: media społecznościowe, filmy, interaktywne wystawy, formaty immersyjne, które pozwalają widzom „doświadczyć” designu. Wspomniana przez Michalinę wystawa też uwzględnia ten czynnik. Chcemy, by wzornictwo było postrzegane nie jako elitarna dziedzina, a integralna część kultury i codzienności.

Czy konkurs „Dobry Wzór” pozostaje w dotychczasowej formie?

AM: Ten najstarszy i jeden z najważniejszych konkursów wzorniczych w Polsce promuje dobrze zaprojektowane produkty i usługi, wyróżnia rozwiązania, które łączą estetykę, funkcjonalność i innowacyjność.