Zanim będzie za późno. Znamy zwycięzców Millennium Docs Against Gravity

Filmy zaangażowane, wzywające do stawiania oporu. Lecz także dokumenty, które dają nadzieję na zmiany: nagrodzone na tegorocznym MDAG tytuły układają się w wielowymiarowy, wnikliwy portret współczesnego świata.

Natomiast „2000 metrów do Andrijiwki” w reżyserii Mstyslava Chernova (laureata Oscara za „20 dni w Mariupolu”) otrzymało Nagrodę Wolności ufundowaną przez Miasto Poznań za „wielowymiarowy obraz wojny, który nie jest propagandowym plakatem”.

Dzięki wygranej „Yintah” ma szansę ubiegać się o nominację do Oscara dla najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego – to pierwszy rok, kiedy Grand Prix MDAG otwiera drogę do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Kanadyjski film „Yintah” , dokumentujący walkę narodu Wet’suwet’en w obronie swoich ziem przed korporacją kładącą gazociąg, zdobył Grand Prix 22. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Jurorzy docenili jego niezwykłą warstwę wizualną, lecz również nieustająco aktualne wezwanie do walki z postkolonialną mentalnością wielkiego biznesu wspieranego przez państwo. Film w reżyserii Jennifer Wickham, Brendy Michell i Michael Toledano powstawał ponad dekadę, a kanadyjskie władze próbowały kilkakrotnie powstrzymać jego realizację.

Czytaj też: Jak żyć w cieniu obozu? „Nadal przechodzą mnie ciarki, kiedy o tym myślę”

Polscy laureaci MDAG

Gala wręczenia nagród MDAG była także wieczorem rodzimego kina. W konkursie polskich dokumentów główną nagrodę zdobył film „Pod powierzchnią” (reż. Kinga Michalska), spojrzenie na Polskę naznaczoną śladami przeszłości i opowieść o ludziach, którzy dziś żyją na terenach, które w czasie wojny były miejscem Zagłady. Film o mocy psychologicznego dramatu, opowieść o pamięci, wyparciu i traumie wpisanej w społeczną tkankę.

Wyróżnienie zdobyła natomiast Jaśmina Wójcik za pięknie i wnikliwie sportretowane dzieciństwo w inspirowanym prozą Janusza Korczaka filmie „Król Maciuś Pierwszy”.

W konkursie polskim swoje nagrody przyznaje także Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Główna przypadła w udziale Arjunowi Talwarowi za „Listy z Wilczej”, jak pisał Janusz Wróblewski, „dowcipny autoportret emigranta, a zarazem gorzki obraz naszej ojczyzny, stereotypowo postrzeganej przez obcokrajowców jako kraj jednorodny kulturowo, mocno prawicowy, nieprzyjazny wobec przybyszów z zewnątrz”.

Wyróżnienie powędrowało do Michała Bielawskiego za mądry, wzruszający i nakręcony z kinofilską pasją portret jednego z najwybitniejszych twórców polskiego kina „Pasażer Andrzej Munk”.

Przyznawaną przez Smakjam nagrodę za najlepszą produkcję otrzymali Marcin Wierzchowski, Pola Sell i Dorothea Braun za „Das Deutsche Volk” (reż. Marcin Wierzchowski).

Festiwal Millennium Docs Against Gravity w kinach trwa do 18 maja, od 20 maja do 2 czerwca część tytułów będzie dostępna w edycji online.