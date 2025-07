To tylko porno? Tak popkultura zabija feminizm. Kobiety nie są bez winy

Jedna z najgłośniejszych książek sezonu mówi o tym, jak popkultura ostatniego ćwierćwiecza ukształtowała świat antyfeministyczny i traktujący seks jako walutę.

Dokładnie 20 lat temu raper Snoop Dogg na gdyńskim festiwalu Open’er wystąpił jako sutener. Cały skwer Kościuszki oklaskiwał jego show rozpoczynający się od utworu „P.I.M.P.” z repertuaru innego gangsta rapera 50 Centa. Tytuł oznacza właśnie sutenera, ale też postawę gwiazdora o takim statusie, że otacza go wianuszek dziewczyn: młodych, nie całkiem ubranych i gotowych na wszystko. Popularny do dziś raper i producent przyjechał wtedy do nas także jako świeżo upieczony współtwórca serii filmów pornograficznych firmy Hustler „Snoop Dogg’s Doggystyle” i „Snoop Dogg’s Hustlaz”, w których występował w roli autora muzyki, scenarzysty, reżysera, a przede wszystkim – człowieka firmującego cykl i zdobywającego kolejne branżowe nagrody Adult Video News.

Dziś Snoop Dogg jest twarzą igrzysk olimpijskich: towarzyszył jako główny bohater przekazaniu organizacyjnej pałeczki z Paryża do Los Angeles, inkasując za to – jak donoszono – ok. 9 mln dol. Na plaży w Santa Monica wykonał dla globalnej publiczności utwór w duecie z oskarżanym wielokrotnie o przemoc wobec kobiet (i tłumaczącym to „błędami młodości”) Dr. Dre. A zatrudniały go w tej roli dwie burmistrzynie, bo tak się składa, że władzę w obu miastach sprawują kobiety.

Tego akurat przypadku nie opisała Sophie Gilbert w swojej wydanej przed miesiącem książce „Girl On Girl. How Pop Culture Turned a Generation of Women Against Themselves” (dosł. „Dziewczyna przeciw dziewczynie. Jak popkultura zwróciła pokolenie kobiet przeciwko sobie”). Ale nikt dotąd lepiej niż zdobywczyni National Magazine Award, finalistka Pulitzera, publicystka „The Atlantic”, nie wyjaśnił procesów, które do takich paradoksalnych sytuacji doprowadziły.