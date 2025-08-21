Przejdź do treści
Jakub Demiańczuk
Kultura

Artysta, który widział więcej. Zmarł Marcel Łoziński, mistrz polskiego dokumentu

21 sierpnia 2025
Marcel Łoziński miał 85 lat. Marcel Łoziński miał 85 lat. Łukasz Piecyk / Reporter
Marcel Łoziński pozostawił po sobie wybitne dzieła dokumentalne, a jako wykładowca i opiekun artystyczny wywarł wpływ na kilka pokoleń filmowców. Również widzów nauczył inaczej patrzeć na rzeczywistość.

Był jednym z najwybitniejszych autorów polskiego kina dokumentalnego. W jego filmach zawsze była niezgoda na fałsz i zakłamanie, a zarazem ciekawość ludzi – tak jednostek, jak zbiorowości. To kino głęboko humanistyczne, które stawiało przed widzami fundamentalne pytania, niczym jego sześcioletni syn Tomek w jednym z najsłynniejszych filmów Łozińskiego „Wszystko może się przytrafić”, rozmawiający ze starszymi ludźmi spotkanymi w parku.

Rozmontować system

Gdy Marcel Łoziński zaczynał karierę na początku lat 70., należał – m.in. obok Krzysztofa Kieślowskiego, Grzegorza Królikiewicza i Tomasza Zygadły – do dokumentalistów tzw. nowej zmiany, która zaznaczyła swoją obecność na festiwalu w Krakowie w 1971 r. Odrzucali dominującą w kinie non fiction poetykę, chcieli robić filmy zaangażowane społecznie i politycznie, sprzeciwiali się oficjalnej propagandzie. Jednocześnie ze względu na cenzurę musieli używać języka metaforycznego – wskazując na konkretne zjawiska, mogli mówić o słabości całego systemu, nie oskarżając go wprost. „Było wiadomo, że kiedy Kieślowski robił film »Fabryka«, było to nie tylko o trudnej sytuacji Ursusa, a kiedy Zygadło pokazywał donosicielstwo i łamanie charakterów w konkretnej szkole, miał na myśli nie tylko szkołę”, wspominał Łoziński po latach w rozmowie z Tadeuszem Sobolewskim dla miesięcznika „Kino”.

Już w latach 70. nakręcił kilka filmów wybitnych, choć większość z nich nie doczekała się regularnej dystrybucji – trafiła na cenzorskie półki. W „Wizycie” (1974) towarzyszył dziennikarce „Polityki” Marcie Wesołowskiej podczas rozmowy z Urszulą Flis, młodą kobietą, która samotnie prowadziła gospodarstwo, ale – wbrew stereotypom – była koneserką kultury.

