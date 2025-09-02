Nie przegap! Polecamy: Ogrody POLITYKI w Elblągu, Forman i thriller erotyczny

Przejdź do treści
Jakub Demiańczuk, Aneta Kyzioł, Janusz Wróblewski
2 września 2025
Festiwal Ogrody POLITYKI w Elblągu Festiwal Ogrody POLITYKI w Elblągu materiały prasowe

Festiwal Ogrody POLITYKI w Elblągu, 5–7 września

Popołudniami dyskusje, wieczorami koncerty, w takim rytmie będzie się toczyła najnowsza edycja festiwalu przygotowanego przez Bibliotekę Elbląską i naszą redakcję. Tematami tych pierwszych będą m.in. kanon lektur czy kanon kultury oraz wpływ przeszłości na przyszłość. W ramach tych drugich zagrają Lech Janerka, trio jazzowo-hiphopowe Łona x Konieczny x Krupa, Brass Federacja i – na finał – przywołujący ducha polskich orkiestr jazzowych międzywojnia Jazz Band Młynarski-Masecki. AK

„Amadeusz”, reż. Miloš Formanmateriały prasowe„Amadeusz”, reż. Miloš Forman

Amadeusz, reż. Miloš Forman, w kinach (ponownie) od 3 września

Nazywanie filmu Formana arcydziełem nie będzie przesadą. Jeśli już, to niedopowiedzeniem. Historia kompozytorskiej rywalizacji Mozarta (Tom Hulce) i Salieriego (F. Murray Abraham), opowieść o geniuszu, obsesji, zazdrości i nienawiści, a zarazem jeden z najważniejszych filmów w dziejach kina, znów trafi na wielkie ekrany. Tym razem we wspaniałej cyfrowej rekonstrukcji, więc nawet jeśli znacie go dobrze, warto obejrzeć (i posłuchać!) jeszcze raz. JD

„Trzy miłości”, reż. Łukasz GrzegorzekWeronika Bilska„Trzy miłości”, reż. Łukasz Grzegorzek

Trzy miłości, reż. Łukasz Grzegorzek, w kinach od 3 września

Autor świetnego „Mojego wspaniałego życia” znów mierzy wysoko. Jego nowy film, reklamowany jako thriller erotyczny, okazuje się dość zmysłowym, ale w sumie niewinnym i tylko nieco przerysowanym romansem z kapitalną Martą Nieradkiewicz w roli kobiety poszukującej spełnienia w otwartym związku. Dramat wymieszany z komedią, grzeszne marzenia z wyrzutami sumienia – zaskakujące wyzwanie rzucone polskiemu kinu, warto sobie wyrobić na ten temat zdanie. JW

