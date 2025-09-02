Nie przegap! Polecamy: Ogrody POLITYKI w Elblągu, Forman i thriller erotyczny

Festiwal Ogrody POLITYKI w Elblągu, 5–7 września Popołudniami dyskusje, wieczorami koncerty, w takim rytmie będzie się toczyła najnowsza edycja festiwalu przygotowanego przez Bibliotekę Elbląską i naszą redakcję. Tematami tych pierwszych będą m.in. kanon lektur czy kanon kultury oraz wpływ przeszłości na przyszłość. W ramach tych drugich zagrają Lech Janerka, trio jazzowo-hiphopowe Łona x Konieczny x Krupa, Brass Federacja i – na finał – przywołujący ducha polskich orkiestr jazzowych międzywojnia Jazz Band Młynarski-Masecki. AK

Amadeusz, reż. Miloš Forman, w kinach (ponownie) od 3 września Nazywanie filmu Formana arcydziełem nie będzie przesadą. Jeśli już, to niedopowiedzeniem. Historia kompozytorskiej rywalizacji Mozarta (Tom Hulce) i Salieriego (F. Murray Abraham), opowieść o geniuszu, obsesji, zazdrości i nienawiści, a zarazem jeden z najważniejszych filmów w dziejach kina, znów trafi na wielkie ekrany. Tym razem we wspaniałej cyfrowej rekonstrukcji, więc nawet jeśli znacie go dobrze, warto obejrzeć (i posłuchać!) jeszcze raz. JD