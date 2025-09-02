Przejdź do treści
Kultura

Awangarda tu i tam

Avant Art Festival 2025, czyli awangarda tu i tam

Avant Art Festival Avant Art Festival materiały prasowe
Tegoroczna edycja muzycznego festiwalu poświęconego krajowej i światowej awangardzie zaczęła się wcześniej.

Tegoroczna edycja muzycznego festiwalu poświęconego krajowej i światowej awangardzie zaczęła się wcześniej. Już w czerwcu była częścią berlińskiego Polish Art Week, a na przełomie sierpnia i września zaplanowała w różnych miastach Dolnego Śląska pokazy filmów (m.in. o grupach King Crimson i Crass), które wrócą też podczas głównych festiwalowych wydarzeń: we Wrocławiu i w Warszawie. Główną gwiazdą wrocławskiej odnogi Avant Artu będzie trio Clipping – teoretycznie należące do pola hip-hopu, w praktyce jednak umykające łatwym definicjom. 

Szczegóły: avantart.pl/2025

Avant Art Festival, Wrocław (4–14 września), Warszawa (15–21 września)

Polityka 36.2025 (3530) z dnia 02.09.2025; Afisz. Premiery; s. 75
Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Dziennikarz i publicysta zajmujący się muzyką, kulturą popularną oraz młodym językiem. W „Polityce” od kwietnia 2010 r. Wcześniej w starej „Machinie”, „City Magazine”, „Przekroju”. Współpracuje z radiową Trójką. Autor serii „Słowników najmłodszej polszczyzny”, członek Rady Języka Polskiego.
