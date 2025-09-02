Avant Art Festival 2025, czyli awangarda tu i tam

2 września 2025
Awangarda tu i tam
Tegoroczna edycja muzycznego festiwalu poświęconego krajowej i światowej awangardzie zaczęła się wcześniej.
Tegoroczna edycja muzycznego festiwalu poświęconego krajowej i światowej awangardzie zaczęła się wcześniej. Już w czerwcu była częścią berlińskiego Polish Art Week, a na przełomie sierpnia i września zaplanowała w różnych miastach Dolnego Śląska pokazy filmów (m.in. o grupach King Crimson i Crass), które wrócą też podczas głównych festiwalowych wydarzeń: we Wrocławiu i w Warszawie. Główną gwiazdą wrocławskiej odnogi Avant Artu będzie trio Clipping – teoretycznie należące do pola hip-hopu, w praktyce jednak umykające łatwym definicjom.
Szczegóły: avantart.pl/2025
Avant Art Festival, Wrocław (4–14 września), Warszawa (15–21 września)
Polityka 36.2025 (3530) z dnia 02.09.2025; Afisz. Premiery; s. 75
