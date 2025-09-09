9 września 2025
Atrakcje Jesieni. Dawno nie było takiej edycji
9 września 2025
Dawno nie było na Warszawskiej Jesieni w takim zakresie teatru muzycznego.
Dawno nie było na Warszawskiej Jesieni w takim zakresie teatru muzycznego. Na początek więc prapremiera opery o stolicy „Najlepsze miasto świata” Cezarego Duchnowskiego w Operze Narodowej. Ale też: opera Pierre’a Jodlowskiego „INSULAE” w ATM, spektakle muzyczne w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Etnograficznym, wędrówki z muzyką w Studiu im. Lutosławskiego z SWR Vokalensemble czy nowe spojrzenie na gatunek Pasji przez Piotra Tabakiernika. Kilka znanych zagranicznych zespołów: London Sinfonietta, Ensemble Modern, norweska Cikada i islandzki Nordic Affect.
Szczegóły: warszawska-jesien.art.pl
68. Warszawska Jesień, Warszawa, 19–28 września
Polityka 37.2025 (3531) z dnia 09.09.2025; Afisz. Premiery; s. 77
