Atrakcje Jesieni. Dawno nie było takiej edycji

Dawno nie było na Warszawskiej Jesieni w takim zakresie teatru muzycznego. Na początek więc prapremiera opery o stolicy „Najlepsze miasto świata” Cezarego Duchnowskiego w Operze Narodowej. Ale też: opera Pierre’a Jodlowskiego „INSULAE” w ATM, spektakle muzyczne w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Etnograficznym, wędrówki z muzyką w Studiu im. Lutosławskiego z SWR Vokalensemble czy nowe spojrzenie na gatunek Pasji przez Piotra Tabakiernika. Kilka znanych zagranicznych zespołów: London Sinfonietta, Ensemble Modern, norweska Cikada i islandzki Nordic Affect.

68. Warszawska Jesień, Warszawa, 19–28 września