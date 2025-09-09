Przejdź do treści
Reklama
Dorota Szwarcman
Dorota Szwarcman
9 września 2025
Kultura

Atrakcje Jesieni

Atrakcje Jesieni. Dawno nie było takiej edycji

9 września 2025
68. Warszawska Jesień 68. Warszawska Jesień materiały prasowe
Dawno nie było na Warszawskiej Jesieni w takim zakresie teatru muzycznego.

Dawno nie było na Warszawskiej Jesieni w takim zakresie teatru muzycznego. Na początek więc prapremiera opery o stolicy „Najlepsze miasto świata” Cezarego Duchnowskiego w Operze Narodowej. Ale też: opera Pierre’a Jodlowskiego „INSULAE” w ATM, spektakle muzyczne w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Etnograficznym, wędrówki z muzyką w Studiu im. Lutosławskiego z SWR Vokalensemble czy nowe spojrzenie na gatunek Pasji przez Piotra Tabakiernika. Kilka znanych zagranicznych zespołów: London Sinfonietta, Ensemble Modern, norweska Cikada i islandzki Nordic Affect.

Szczegóły: warszawska-jesien.art.pl

68. Warszawska Jesień, Warszawa, 19–28 września

Polityka 37.2025 (3531) z dnia 09.09.2025; Afisz. Premiery; s. 77
Oryginalny tytuł tekstu: "Atrakcje Jesieni"
Dorota Szwarcman

Dorota Szwarcman

Krytyczka muzyczna działu Kultura w „Polityce” (od 2002 r.). Absolwentka studiów kompozycji na warszawskiej uczelni muzycznej. Wcześniej pracowała w kwartalniku „Polish Music/Polnische Musik” (dziś nieistniejącym), „Gazecie Wyborczej” oraz „Wprost”. Publikowała także m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Midraszu”, „Tygodniku Powszechnym”, „Jazz Forum”. Autorka książek: „Razem w życiu i muzyce. Rozmowy z Ewą Podleś i Jerzym Marchwińskim” (PWM 2001) i „Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej 1945–2007” (Stentor 2007). Laureatka Nagrody Honorowej Związku Kompozytorów Polskich (2009) i odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej”.
Reklama