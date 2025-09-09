Przejdź do treści
Bartek Chaciński
9 września 2025
Oko i ucho. 20. Święto Niemego Kina im. Anny Sienkiewicz-Rogowskiej

20. Święto Niemego Kina im. Anny Sienkiewicz-Rogowskiej
Przez 20 lat warszawski festiwal poświęcony klasykom niemego kina wypracował już wyjątkowy wizerunek.

Przez 20 lat warszawski festiwal poświęcony klasykom niemego kina wypracował już wyjątkowy wizerunek. Widzów przyciąga tu w pierwszej kolejności zderzenie archiwalnych filmów i współczesnej oprawy muzycznej na żywo. I tak na początku jubileuszowej edycji zobaczymy najstarszy z zachowanych polskich filmów fabularnych, „Tajemnicę pokoju nr 100”, z muzyką Macia Morettiego, Bartosza Tycińskiego i Miłosza Pękali (pierwszy i trzeci z nich to laureaci Paszportów POLITYKI). 

Szczegóły: www.swietoniemegokina.pl

20. Święto Niemego Kina im. Anny Sienkiewicz-Rogowskiej, Kino Iluzjon, Warszawa, 17–21 września

Bartek Chaciński

Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Dziennikarz i publicysta zajmujący się muzyką, kulturą popularną oraz młodym językiem. W „Polityce” od kwietnia 2010 r. Wcześniej w starej „Machinie”, „City Magazine”, „Przekroju”. Współpracuje z radiową Trójką. Autor serii „Słowników najmłodszej polszczyzny”, członek Rady Języka Polskiego.
