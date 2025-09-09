9 września 2025
Oko i ucho
Oko i ucho. 20. Święto Niemego Kina im. Anny Sienkiewicz-Rogowskiej
Przez 20 lat warszawski festiwal poświęcony klasykom niemego kina wypracował już wyjątkowy wizerunek.
Przez 20 lat warszawski festiwal poświęcony klasykom niemego kina wypracował już wyjątkowy wizerunek. Widzów przyciąga tu w pierwszej kolejności zderzenie archiwalnych filmów i współczesnej oprawy muzycznej na żywo. I tak na początku jubileuszowej edycji zobaczymy najstarszy z zachowanych polskich filmów fabularnych, „Tajemnicę pokoju nr 100”, z muzyką Macia Morettiego, Bartosza Tycińskiego i Miłosza Pękali (pierwszy i trzeci z nich to laureaci Paszportów POLITYKI).
Szczegóły: www.swietoniemegokina.pl
20. Święto Niemego Kina im. Anny Sienkiewicz-Rogowskiej, Kino Iluzjon, Warszawa, 17–21 września
Polityka 37.2025 (3531) z dnia 09.09.2025; Afisz. Premiery; s. 77
