Oko i ucho. 20. Święto Niemego Kina im. Anny Sienkiewicz-Rogowskiej

Przez 20 lat warszawski festiwal poświęcony klasykom niemego kina wypracował już wyjątkowy wizerunek. Widzów przyciąga tu w pierwszej kolejności zderzenie archiwalnych filmów i współczesnej oprawy muzycznej na żywo. I tak na początku jubileuszowej edycji zobaczymy najstarszy z zachowanych polskich filmów fabularnych, „Tajemnicę pokoju nr 100”, z muzyką Macia Morettiego, Bartosza Tycińskiego i Miłosza Pękali (pierwszy i trzeci z nich to laureaci Paszportów POLITYKI).

Szczegóły: www.swietoniemegokina.pl

20. Święto Niemego Kina im. Anny Sienkiewicz-Rogowskiej, Kino Iluzjon, Warszawa, 17–21 września