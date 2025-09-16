Pod napięciem. Kolekcja CSW Elektrownia w Radomiu

Od klasyków polskiego modernizmu po współczesnych laureatów Paszportów POLITYKI. CSW Elektrownia w Radomiu obchodzi 20-lecie istnienia

Większość publicznych muzeów i galerii sztuki współczesnej stara się tworzyć własne kolekcje sztuki. Do grona tych starannie budowanych, a więc i godnych uwagi, wypada zaliczyć zbiory CSW Elektrownia w Radomiu. Co ciekawe, własne spore zbiory posiada także radomskie Muzeum im. Jacka Malczewskiego. To pewien ewenement, by w mieście średniej wielkości znajdowały się dwie znaczące kolekcje sztuki współczesnej. Na szczęście nie były budowane na zasadzie rywalizacji, a raczej wzajemnego uzupełniania się. O tym, czym pochwalić się może CSW Elektrownia, przekonać się warto już w najbliższych dniach na wystawie zorganizowanej z okazji 20-lecia istnienia placówki. Z obszernej, liczącej blisko tysiąc obiektów kolekcji wybrano kilkadziesiąt, najlepiej ukazujących z jednej strony bogactwo zbiorów, z drugiej – wiodące w niej nurty. Sporo więc prac klasyki polskiego modernizmu (Rajmund Ziemski, Teresa Tyszkiewicz), w tym abstrakcji geometrycznej, dużo sztuki konceptualnej z jej czołowymi przedstawicielami, jak Natalia LL, Stanisław Dróżdż czy Włodzimierz Borowski. Ciekawie prezentuje się sztuka postmodernistyczna i neoawangardowa. My polecamy szczególnie prace laureatów Paszportów POLITYKI: Mirosława Bałki, Anety Grzeszykowskiej, Marcina Maciejowskiego i Leona Tarasewicza. Łącznie wybrano dzieła 65 twórców ważnych dla polskiej sztuki od lat 60. XX w. do dziś. Ciekawie skonstruowana narracja z oryginalnymi blokami tematycznymi (np. Rytuały, Nonkonformiści czy Chaos i Bezruch) jest świetnym dopełnieniem radomskiej autoprezentacji.

Reprezentacja. Z kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom, wystawa czynna 21 września – 9 listopada