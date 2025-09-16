Remiks historii. Jak ziemia Kopernika pokazała się w Japonii

Ziemia Kopernika zaprezentowała się w Japonii połączeniem przeszłości i przyszłości.

Kiedy 10 lat temu opublikowaliśmy tekst o polskich naukowcach, którzy – wzorem Alana Turinga czy Stephena Hawkinga – mogliby się stać bohaterami filmów biograficznych, Jan Czochralski był najprostszym wskazaniem. Zmarły w 1953 r. i rozpoznawalny na świecie nie gorzej niż w rodzinnym kraju odkrywca metody wytwarzania monokryształów (która ułatwiła produkcję półprzewodników) nadawał się świetnie na bohatera filmu. Teraz pojawił się w centrum prezentacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na EXPO 2025 w Osace.

Chodzi dokładniej o Zbroję Czochralskiego – kostium stworzony według pomysłu Jana Świerkowskiego. „Zaprojektowany – jak piszą organizatorzy – przez Rad Duet, laureatów Złotej Nitki, i ożywiony przez kolektyw panGenerator, nagrodzony Paszportem POLITYKI w kategorii Kultura cyfrowa”. Obiekt łączy rękodzieło i nieskrępowaną wyobraźnię, sięgającą motywów baśniowych, SF czy opowieści anime, a Świerkowski jako kurator wystawy „Copernicus (Remix)” wpisał się w ogólną koncepcję obecności Kujawsko-Pomorskiego w Japonii. Owszem, wywozimy do Osaki wszystko to, czym możemy się pochwalić, a w regionie działa przecież Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego. Ale chodzi też o pokazanie wizerunku krainy, w której – tak jak w Japonii – przeszłość łączy się z przyszłością.

„Nasz region ma dwie twarze: historyczną, opartą na bogatym dziedzictwie kulturowym – i tę nowoczesną, śmiałą, sięgającą gwiazd. Chcemy, aby na EXPO było widać zarówno naszą dumę z przeszłości, jak i nasze spojrzenie w przyszłość. Tak rozumiemy wolność: zakorzenienie w kulturze i odwagę sięgania aż po kosmos” – komentuje Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.